Viermaal zilver en eenmaal brons voor Groningen Atletiek bij NK Indoor

Foto: Team 4 Mijkl

Op de dag dat Femke Bol tijdens de NK Indoor Atletiek in Apeldoorn haar eigen wereldrecord verbeterde, pakten vijf leden van Groningen Atletiek een medaille. Daar waren echter geen gouden plakken bij.

Jetske van Kampen won zilver op de 1500 meter, in een tijd van 4.27,14. Een dag eerder won ze brons op de 3000 meter. Haar clubgenoot Job IJtsma ging ook met twee medailles naar huis. Zondag werd hij derde op de 1500 meter, in een nieuwe persoonlijke toptijd van 3.3,95. Een dag eerder was hij ook al derde geworden op de 3000 meter.

Sofie Dokter, vorige week nog nationaal kampioen op de vijfkamp, won zilver bij het verspringen met een afstand van 6 meter 31; ook al een persoonlijk record. Zilver was er ook voor Bjorn van Kins. Hij kwam bij het kogelstoten tot een afstand van 17 meter 36. Daarmee kwam hij één centimeter te kort voor goud. Ook Bram Buigel ging met zilver naar huis, en wel op de 800 meter. Hij werd tweede in de tijd van 1.49,87.

Het grootste applaus, in een volgepakt Onmisport in Apeldoorn, ging nar Femke Bol. De atlete uit Amersfoort, die komende week haar 23e verjaardag viert, won de 400 meter in 49,24 seconden. Daarmee verbrak ze haar eigen wereldrecord met 0,02 seconden.