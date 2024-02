Vier medailles voor Groningen Atletiek bij NK Indoor voor junioren

Foto: Groningen Atletiek

Tweemaal goud, eenmaal zilver en eenmaal brons. Dat was de oogst voor leden van Groningen Atletiek dit weekend, tijdens het NK indoor in Apeldoorn voor atleten tot 20 jaar. Alle Groningse medailles gingen naar vrouwelijke sporters.

Maud Visscher won het kogelstoten voor atletes tot 20 jaar. Haar beste afstand was 14 meter 29. Goud was er ook voor Julia Dokter. Zij won het hoogspringen in de leeftijdsgroep tot 18 jaar, door als enige over de lat op 1 meter 76 hoogte te overbruggen.

In dezelfde categorie won Nynke Hutema zilver op de 200 meter, dankzij een tijd van 24,83 seconden. Myrthe van der Heeden pakte een bronzen medaille bij het hinkstapspringen voor atletes tot 20 jaar. zij kwam tot een afstand van 10 meter 78.