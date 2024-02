Vertrokken minister Kuipers haalt uit naar kinderhartcentra: ‘Bestuurders moeten zich schamen tot in hun bilnaad’

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Voormalig zorgminister Ernst Kuipers haalt, in een interview met het NRC, hard uit naar de bestuurders van de twee Nederlandse ziekenhuizen die via de rechter (voorlopig) wisten te voorkomen dat zij hun kinderhartcentrum zouden verliezen.

Half januari oordeelde een rechtbank van Midden-Nederland dat de concentratie van de kinderhartzorg in Nederland voorlopig niet door mag gaan, omdat de minister (destijds Ernst Kuipers) niet goed zou hebben onderzocht waarom het aantal kinderhartcentra terug moet van vier naar tee. Kuipers besliste precies een jaar geleden dat de kinderhartcentra in het UMCG en in het Erasmus UMC in Rotterdam open mochten blijven. Daardoor zouden de centra in Amsterdam/Leiden en Utrecht moeten sluiten.

Veeg uit de pan van Kuipers: ‘Bestuurders moeten zich schamen tot in hun bilnaad’

De twee laatstgenoemde ziekenhuizen krijgen vrijdagavond in het NRC de wind van voren van Kuipers, die inmiddels is opgestapt. Eerder deze week werd bekend dat Kuipers vertrok uit het demissionaire kabinet, omdat hij aan de slag gaat bij een universiteit in Singapore. Kuipers stelt in het interview dat de beslissing om de kinderhartcentra te concentreren geen groot stempel op zijn tijd als minister heeft gezet: “Ik geloof nog steeds dat het nodig is”, vertelt Kuipers. “De rechter heeft gezegd dat het besluit onvoldoende was onderbouwd. Dan moet ik grijnzen. Het is vrij simpel in de zorg: hoe vaker je een behandeling doet, hoe beter artsen en verpleegkundigen worden. En dan zou je het opereren van kinderhartjes, wat zeer complex is, wel met lage volumes op vijf plekken in het land kunnen doen?”

Kuipers stelt de houding van de bestuurders achter de kinderhartcentra niet te snappen, omdat hij juist een beslissing nam waar al lange tijd om zou zijn gevraagd: “Eerst was men gelukkig dat er een minister is die een besluit durfde te nemen, daarna ging men toch naar de rechter. En wie zit er nu met de gebakken peren? Ik niet, een minister is een passant. Maar de patiënten wel. Al die bestuurders van die centra moeten zich schamen tot in hun bilnaad. Zij weten heel goed dat hun pleidooi om hun eigen geld en status gaat, en niet om de belangen van patiënten.”

Geen hoger beroep van ministerie, UMCG en Erasmus

Waar Kuipers stelt spijkers met koppen te hebben geslagen, staat partijgenoot (D66) en opvolger Pia Dijkstra van Medische Zorg nu opnieuw voor een reeks gesprekken met de betreffende ziekenhuizen. Dijkstra liet woensdag aan de Tweede Kamer weten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Zij acht een verdere voortzetting van de juridische procedure niet constructief. Om het vraagstuk op te lossen wil Dijkstra in overleg met de partijen.

Ook de twee voormalige ‘winnaars’ in de strijd om de kinderhartcentra (het Erasmus en het UMCG) gaan niet tegen de uitspraak in hoger beroep. “Een nieuwe rechtszaak zou lang duren en dat is niet in het belang van onze patiënten en medewerkers”, liet het ziekenhuis donderdag weten. Het UMCG wil de ‘puzzel van de concentratie van de kinderhartchirurgie’ samen met de andere umc’s met een kinderhartcentra op gaan lossen.