Vermeende brand in lijnbus Meerstad leidt tot rondleiding voor kinderen door brandweerauto

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groningse brandweer moest zondag in het begin van de avond in actie komen voor een vermeende brand in een lijnbus in Meerstad. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 17.45 uur bij de hulpdiensten binnen. De chauffeur van een lijnbus reed richting Meerstad om te halteren aan de Ringdijk. In de spiegels zag de chauffeur flinke rookontwikkeling, waarop er alarm werd geslagen. De chauffeur haalde in allerijl de spanning van de elektrische bus. De Groningse brandweer rukte uit met een tankautospuit en de schuimbluswagen. “Toen de brandweerlieden arriveerden bleek de soep minder heet gegeten te worden dan ze werd opgediend”, vertelt de fotograaf. “Van brand was geen sprake. De rookontwikkeling werd veroorzaakt door een vastgelopen rem bij één van de achterwielen. Dit euvel is verholpen door de technische dienst van het vervoersbedrijf.”

De inzet zorgde voor een behoorlijke oploop. Twee brandweerauto’s die met loeiende sirenes naar het dorp waren gereden hadden een behoorlijk aantal kinderen, en ouders, op de been gebracht. “En wat doe je dan als die kinderen de brandweerauto maar wat interessant vinden? Precies, dan geef je een rondleiding. En zo gingen alle kinderen keurig in een rij staan om één voor één in de brandweerauto te mogen zitten. Ook kreeg men wat uitleg van een aantal enthousiaste brandweermensen. Ik verwacht dat over pak ‘m beet vijftien jaar brandweer Groningen kan rekenen op een flinke groep die zich dan aan de poort van de kazerne zullen melden om brandweerman of -vrouw te worden”, besluit de fotograaf.