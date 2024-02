Verlichting in Beijum wordt aangepakt: 800 straatlantaarns worden vernieuwd

In de wijk Beijum beginnen komende maandag de werkzaamheden om ongeveer achthonderd straatlantaarns te vernieuwen. Het werk moet komende zomer afgerond zijn.

Het gaat om de straatverlichting in het westelijke deel van de wijk, waarbij het specifiek om de heerden gaat en niet de verlichting aan de ontsluitingsweg. Bij de werkzaamheden wordt de armatuur vervangen. Dit is de draagconstructie met de lamphouder van een lamp. De gemeente verwacht dat bewoners weinig van de vervanging zullen gaan merken. De nieuwe armaturen hebben namelijk hetzelfde model als de oude, alleen dan met modernere lichttechnieken. Bij de vernieuwing wordt er ook een verduurzamingsslag gemaakt omdat er LED lampen worden geplaatst.

De werkzaamheden gaan uiterlijk tot 1 juli duren. Eerder is de verlichting in het oostelijke deel van de wijk al aangepakt. Of met de nieuwe armaturen de verlichtingsproblemen in de wijk ook worden aangepakt is onbekend. Met enige regelmaat valt de laatste tijd de straatverlichting uit. Afgelopen week zat bijvoorbeeld de Froukemaheerd in het donker.