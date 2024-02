Verkeersborden geplaatst in verdiepte ligging zuidelijke ringweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Combinatie Herepoort heeft de afgelopen dagen de verkeersborden geplaatst in de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Het gaat om de zogeheten blauwe borden die bestemmingen aangeven. Daarnaast zijn er ook elektronische matrixborden geplaatst. Door middel van deze matrixborden kan de maximumsnelheid omlaag worden gebracht en kunnen, in geval van ongelukken, bijvoorbeeld rijstroken afgesloten worden. “Het gaat de ‘juiste kant’ op”, meldt Aanpak Ring Zuid. “En jij straks ook zolang je de borden goed volgt. Kun je je voorstellen dat je er dit jaar doorheen kunt rijden?”

Want dat is inderdaad de verwachting: dat het project begin september klaar is, waarbij de nieuwe zuidelijke ringweg in gebruik kan worden genomen. De verdiepte ligging is ongeveer een kilometer lang en bevindt zich tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Bovenop deze verdiepte ligging zijn drie deksels geplaatst, waar in de toekomst het Zuiderplantsoen wordt gerealiseerd.