Verkeer van Drachten naar Assen krijgt vanaf zondagavond weer te maken met verkeerslicht op Julianaplein

De nieuwe zuidelijke ringweg moet uiteindelijk verkeerslichtvrij worden, maar zondag komt er juist eentje bij. Door werkzaamheden kan verkeer van Drachten naar Assen de komende periode niet gebruik maken van de bypass. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Via de bypass kon verkeer vanuit de richting Hoogkerk/Drachten via het tijdelijke Julianaplein, zonder verkeerslichten tegen te komen, invoegen op de A28 richting Assen. “Deze bypass gaan we vanaf zondagavond 22.00 uur afsluiten”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Bij deze bypass gaan we namelijk de komende weken een nieuw portaal plaatsen. Dit is een stellage waar de bewegwijzering aan wordt bevestigd. Dit portaal is nodig in de voorbereiding op fase 2 van Operatie Ring Zuid, wanneer de westzijde van het Julianaplein dicht zal zijn.”

Door het afsluiten van de bypass moet verkeer gebruik maken van de gewone rijstroken. Daarom is een verkeerslicht nodig. De verwachting is dat de bypass op 23 maart weer open kan voor het verkeer.