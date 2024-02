Verdachte van verkrachting aan Driebondsweg ook verdacht van andere (online) zedenmisdrijven en kinderpornobezit

Foto: Joris van Tweel

De verdachte stond dinsdag in de rechtbank voor een pro-formazitting in de zaak. De rechter bepaalde dat de Uithuizer nog eens drie maanden in de cel moet blijven, in afwachting van zijn proces.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de man, naast verkrachting net buiten Groningen, mogelijk ook een zedenfeit in Assen heeft gepleegd. Het OM heeft daarnaast bewijs gevonden voor een diefstal en voor digitale ontucht met kinderen. De man zou van deze ontucht zelf beelden hebben gemaakt en wordt dus ook verdacht van het maken van kinderporno.

De verkrachting aan de Driebondsweg, het feit waarvoor de man in eerste instantie werd opgepakt, vond plaats op de vroege vrijdagochtend van 18 augustus jongstleden. De man verkrachtte een minderjarige vrouw en ging er vervolgens vandoor. Na tips en camerabeelden van getuigen werd de man uit Uithuizen een week later aangehouden.