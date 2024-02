Veel belangstelling voor viering Chinees Nieuwjaar in Forum: “Het publiek stond rijen dik” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

In Forum Groningen vond zondag de viering van het Chinees Nieuwjaar plaats. In het gebouw gaf Wushu-vereniging Bao Trieu / Blijd een show met een draken- en leeuwendans.

Hoi Earl Blijd! Als Wushu-vereniging hebben jullie een demonstratieteam waarbij jullie met de show de hele wereld over reizen. Hoe kijk je terug op de show van vanmiddag?

“Het was fantastisch. Het ging heel goed. Het was ook veel drukker in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar was er ook veel belangstelling, maar nu was het gewoon vol. Het publiek stond rijen dik. Het is moeilijk om een schatting te doen, maar ik denk dat er tussen de vier- en vijfhonderd mensen aanwezig waren. Dat is geweldig.”

Tekst gaat verder onder de video:

Een impressie van de show. Video: Rieks Oijnhausen

Vorig jaar vond de viering voor het eerst plaats in Groningen. Je zei toen dat je hoopte dat het een traditie zou gaan worden …

“Het Chinees Nieuwjaar wordt overal ter wereld gevierd. In Nederland gebeurt het vooral in Den Haag, waar ook de Chinese ambassade is te vinden. Een paar jaar geleden ben ik naar het Forum gestapt om voor elkaar te krijgen dat we hier ook zoiets zouden krijgen. Corona gooide in eerste instantie roet in het eten, maar vorig jaar was het zover. En dit jaar is het opnieuw gelukt. Maar ik moet er wel hard voor werken hoor.”

Hoe bedoel je dat?

“Om dit feest te organiseren moet er veel geregeld worden. Je moet bijvoorbeeld sponsors zoeken. Maar volgens mij kan ik ook gebruik maken van subsidies. Daar maken we nu niet gebruik van, omdat het invullen van de papieren, en het doorlopen van de procedures, gewoon veel tijd kost. Ik hoop nog steeds dat we hier in Groningen een mooie traditie neer kunnen zetten, maar het zou mooi zijn als er wat hulp komt om dit verder te ontwikkelen. De belangstelling is er in ieder geval. Het wordt echt omarmd.”

Als er zoveel publiek is, maakt dat jullie ook zenuwachtig?

“Nee, dat valt wel mee. Het maakt ons vooral heel blij. Dat wat we doen gezien wordt. En dat er van genoten wordt. Maar je vraag is wel terecht, want we hadden dit jaar ook wat nieuwe onderdelen toegevoegd. Bijvoorbeeld de jeugd die een dans uitvoerde. Ondanks dat ze veel geoefend hebben, was het wel de eerste keer voor zoveel publiek. En dat is spannend. Gaat alles goed? En om die vraag te beantwoorden: het ging super. Ze hebben het heel goed gedaan.”

Je klinkt gedreven. Waarom is deze viering zo belangrijk voor je?

“We zijn een multiculturele vereniging waar mee dan twintig verschillende nationaliteiten actief zijn. Tegelijkertijd leven we ook in een multiculturele samenleving. Verbondenheid vind ik heel belangrijk. Ik denk dat het heel goed is om overal aandacht aan te besteden. In Groningen wonen veel Chinezen. Door zulke evenementen toon je respect. Respect vind ik sowieso heel belangrijk. Het maakt niet uit welke kleur of welke godsdienst je hebt, iedereen moet hier welkom zijn. En met de viering van vandaag ben je ook nog eens educatief bezig, waarbij mensen wat leren over het Chinees Nieuwjaar. Een duidelijke win-winsituatie dus.”

Mensen die de show vandaag gemist hebben: komen er binnenkort herkansingen?

“Er staan dit jaar verschillende dingen op het programma, maar nog niet alles is definitief. Mensen die op de hoogte willen blijven van wat wij doen, kunnen het beste onze website in de gaten houden.”