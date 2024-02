Veel animo voor app met alle muziekoptredens in Groningen

Wie al een tijdje meeloopt in Groningen en van muziek houdt, weet voor het gros van de optredens wel waar hij of zij moet zijn. Maar er is meer en dat is niet goed te vinden, vond Stadjer Huub Kuiper. Daarom bouwde hij de app Jamr, waarmee in één oogopslag te zien is waar muziekliefhebbers naartoe moeten.

Volgens Kuiper heeft met name de opkomst van Instagram (als opvolger van Facebook) gezorgd voor weinig overzicht als het gaat om de muziekscène in Groningen. De enige manier waarop je op de hoogte blijft, is het volgen van losse Instagram accounts. Dat moest anders, vond Kuiper.

Daarom begon hij met het werk aan de app, wat eerst vooral een hobbyproject was. Uiteindelijk heeft het maken van de app veel tijd gekost en moest Kuiper nog veel leren. Daarom heeft hij ChatGPT vaak om hulp gevraagd.

De app werd gelanceerd tijdens Eurosonic Noorderslag. Wie de app installeert, krijgt op de homepagina meteen een lijst te zien van alle plekken waar er die dag live muziek te zien is. Gebruikers kunnen hun muzieksmaak aangeven om het aanbod persoonlijk te maken. De app linkt daarnaast de optredens aan de locatie en biedt ook een functie om tickets te kopen. Podia, horeca en bands kunnen zelf optredens toevoegen in de app.

Jamr is tot nu toe alleen actief in Groningen, maar Kuiper wil in de toekomst meerdere steden en meer muziek in de app weergeven.

Wie de app wil downloaden, kan dat hier doen voor Android en hier voor de Iphone.