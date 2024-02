UWV: bouwpersoneel moeilijk te vinden, ondanks banenkrimp

Foto: Gerrit de Haan

In januari stegen de WW-uitkeringen in provincie Groningen, ook in de bouw. Het aantal banen in de bouw groeide de afgelopen vijf jaar sterker dan gemiddeld. Dat meldt het UWV.

Voor dit jaar verwacht de uitkeringsinstantie een lichte banenkrimp. Toch blijft het voor veel bouwberoepen moeilijk om voldoende personeel te vinden. Het aantal banen in de bouw nam de afgelopen jaren fors toe. Met name het aantal zelfstandigen groeide hard. Ook het aantal banen van werknemers nam in iedere regio toe. In de regio Groningen gaat het om een toename van 25 procent tussen 2018 en 2023. Dit is meer dan de landelijke toename van 12 procent.

Het hoogtepunt van de banengroei in de bouw lijkt voorlopig voorbij: UWV verwacht voor dit jaar een lichte banenkrimp, ook in Groningen. Dit komt doordat er minder nieuwbouw plaatsvindt. Toch blijven er personeelstekorten door de aanhoudende vraag naar onderhoud en verbouw, verduurzaming en energietransitie. Op dit moment staan landelijk de meeste vacatures open voor onderhoudsmonteur, loodgieter en elektricien.

Terug naar het algemene beeld: eind januari ontvingen 6.026 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 7 procent meer dan een jaar geleden.