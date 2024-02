UMCG ruilt versleten gordijnen en afgetrapte schoenen in voor Peerd van Ome Loeks en traumahelikopter

Foto: still uit filmpje

In het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG is de afgelopen periode hard gewerkt aan een make-over van de liften in het gebouw. De ‘nieuwe liften’ moeten kinderen wat afleiding bezorgen, want een bezoekje aan het ziekenhuis is al spannend genoeg.

Eerder zijn de liften ook al eens onderhanden genomen. Zo waren er beeltenissen van ramen en gordijnen te zien waarmee je naar bloemenvelden kon kijken. Ook prijkten er auto’s en schoenen aan de wanden. “Maar door de jaren heen zijn die afbeeldingen flink beschadigd geraakt. Je kunt spreken van versleten gordijnen en afgetrapte schoenen”, laat het ziekenhuis weten. “En daar doen we onze patiënten geen plezier mee. Daarom vonden we dat het tijd werd voor een make-over.”

Er werd begonnen met het maken van een ontwerp: “Dat is gedrukt en als een enorme sticker op de wanden van de liften geplakt. Na het bevestigen van de leuningen konden de liften onthuld worden.” Het resultaat is indrukwekkend. Mensen die de lift in stappen maken als het ware een stadswandeling door Groningen. Want zo is de Walfridusbrug te zien, het gebouw van de Gasunie maar ook het Peerd van Ome Loeks. “En als je goed kijkt zie je ook ergens de traumahelikopter vliegen.”

Bekijk hier het resultaat: