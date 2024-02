UMCG brengt ingrepen die anders op verschillende afdelingen plaatsvonden samen op twee nieuwe operatiekamers

Foto via UMCG

Het UMCG heeft dinsdag twee hypermoderne hybride operatiekamers in gebruik genomen. De afdelingen Vaatchirurgie en Radiologie gaan de nieuwe operatiekamers samen gebruiken. Zo kunnen patiënten in één keer de ingreep ondergaan, die anders op verschillende afdelingen plaats moest vinden.

‘De twee werelden van vaatchirurgie en interventieradiologie waren al dichter bij elkaar gekomen, maar nu ook in een hypermoderne ruimte’, vertelt Ben Saleem, medisch hoofd Vaatchirurgie in het UMCG. ‘De interventieradioloog, de vaatchirurg en het hele OK-team werken hier met elkaar samen. Hoewel we al in staat zijn om gezamenlijk ingrepen te doen, waren de voorzieningen hiervoor niet optimaal. Met deze gloednieuwe hybride OK’s hebben we de nieuwste beeldvormingstechniek en instrumenten op één plek.’

De komende tijd worden de hybride OK’s vooral gebruikt door de interventieradiologen, omdat het blok met interventiekamers de komende tijd wordt verbouwd. Maar ook vaatchirurgen gaan er complexe endovasculaire operaties uitvoeren. Over twee jaar gaat Vaatchirurgie, als het vernieuwde operatiecentrum klaar is, de hybride OK’s permanent betrekken. Naast de twee hybride OK’s die nu klaar zijn, komen op het vernieuwde UMCG-operatiecentrum vier generieke OK’s, twee interventiekamers, een CT-ruimte en tien uitslaapkamers. Als de bouw volgens planning verloopt, is de vernieuwde begane grond eind 2025 klaar voor gebruik. Naar verwachting is hele Operatiecentrum in 2028 gereed.