Twijfels over kunstwerk in Zuiderplantsoen: ‘Is de betonnen kolos een monument of een sta-in-de-weg?’

Afbeelding uit videoimpressie Zuiderplantsoen - Bron: wUrck

De PvdA wil van het stadsbestuur weten in hoeverre omwonenden zijn meegenomen in de plannen voor het Geheugenpaviljoen. Dit nadat een groep bewoners een petitie startte om de gemeente op andere gedachten te brengen over de vorm van de herinnering aan de oude zuidelijke ringweg in het Zuiderplantsoen.

Via een petitie probeert een groep bewoners ervoor te zorgen dat de gemeente een streep zet door het kunstwerk en kiest voor iets anders. Onder de petitie staan inmiddels bijna duizend krabbels. De raadsfractie van de PvdA vraagt zich nu af of de gemeente wel aan omwonenden heeft gevraagd of ze het kunstwerk willen en of er mogelijkheden zijn om te kiezen voor iets anders.

“Een betonnen kolos van 30 meter lang, 5 meter hoog en een rijbaan breed wordt door de bewoners niet gezien als een monument, maar als een sta-in-de-weg”, aldus PvdA raadslid Rita Pestman. “Als politiek horen we ons niet te bemoeien met de vraag of en in welke vorm iets kunst is, maar dit plan roept toch wel vragen op in onze fractie. We zijn erg benieuwd of het stadsbestuur kennis heeft genomen van deze meningen van omwonenden en of het college bereid is om samen met bewoners te kijken of er mogelijkheden zijn voor een passend alternatief.”