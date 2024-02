Twee aanhoudingen rond bendegeweld in (Oost-)Groningen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdagochtend twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in Groningen, Oude Pekela en Winschoten.

De twee verdachten, een 16-jarige jongen uit Zaandam en een 18-jarige man uit Amsterdam, zitten vast en ze zullen worden verhoord over hun mogelijke betrokkenheid. Ze zitten beiden in beperkingen. Eerder al zijn acht aanhoudingen verricht in de onderzoeken naar explosies, waarvan er twee plaatsvonden in de Herestraat in Groningen.

Bij de explosie in de Herestraat, die op 12 september tegen middernacht plaatsvond, vielen geen gewonden. Wel moesten enkele huizen uit voorzorg een tijd ontruimd worden. De zaken in Groningen en Winschoten houden waarschijnlijk verband met elkaar en volgens de politie gaat het om een conflict in het criminele circuit.

Mensen met tips en nog ongedeelde camerabeelden rond de explosies in Winschoten, Groningen of Oude Pekela, kunnen bellen met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Bellen met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) is ook een optie.