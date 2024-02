Trimbos: “Gebruik van drugs in uitgaansleven verder toegenomen, flinke stijging van 3-MMC”

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

Het gebruik van drugs in het uitgaansleven is in de afgelopen drie jaar toegenomen. Dat blijkt uit Het Grote Uitgaansonderzoek van het Trimbos Instituut. Vooral 3-MMC heeft een opmars gemaakt in de noordelijke provincies, waarbij qua gebruik het oosten gepasseerd werd.

Voor Het Grote Uitgaansonderzoek 2023 zijn 7.012 jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 35 jaar geïnterviewd. Uit de gesprekken blijkt dat het gebruik van ecstasy, cocaïne en 3-MMC is toegenomen. Vooral het gebruik van 3-MMC is opvallend, omdat dit middel sinds de herfst van 2021 verboden is. In 2020 maakte 8,9 procent gebruik van dit middel, vorig jaar was dit opgelopen naar 33,7 procent. Het gebruik van 4-MMC steeg van 6,3 procent naar 16,7 procent. Ecstasy wordt het vaakst gebruikt: van 44,0 procent in 2020 naar 53,8 procent vorig jaar. Uit de cijfers blijkt verder dat het gebruik van lachgas gedaald is: van 35,2 procent naar 15,0 procent.

3-MMC

3-MMC is een Nieuwe Psychoactieve stof, die qua werking lijkt op 4-MMC. Het komt voor als kristalachtige poeder, kristallen en soms als pil. Het werkt stimulerend en licht bewustzijnsveranderd. Gebruikers voelen zich alert, euforisch en energiek. Lichamelijke effecten zijn een stijging van de bloeddruk, verhoging van de lichaamstemperatuur, zweten, droge mond, grote pupillen en tandenknarsen. Bijwerkingen zijn onder andere hoofdpijn, misselijkheid en paranoia.

Zorgen

Teamchef Gerard de Jonge van de Groningse politie laat op sociale media zijn zorgen blijken naar aanleiding van het onderzoek: “Uit het onderzoek van Trimbos blijkt dat 75 procent van de stappers drugs gebruikt. Het gebruik van verschillende drugs is toegenomen. Naast drugs is er ook fors meer alcohol gebruik. Beiden werken ontremmend waardoor bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag plaats kan vinden.”

Jalt de Haan (CDA): “De preventie die in 2021 beloofd werd, heeft zijn effect niet gehad”

Ook fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA is bezorgd: “Ik vind het heel zorgwekkend dat 3-MMC zo populair is. Maar helemaal verrassend is het niet. In 2021 heb ik al vragen gesteld om meer maatregelen te initiëren om het toenemende 3-MMC gebruik te stoppen. De preventie die toen beloofd werd, heeft duidelijk zijn effect niet gehad. We staan nu als noordelijke provincies, qua 3-MMC gebruik, bovenaan. Bij het vorige onderzoek was dit nog het oosten.”