Training voor Energieboswachter start 10 april

Foto: Groningen Airport Eelde

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) start in april weer met een training tot Energieboswachter. Die spelen een grote rol bij natuurinclusieve wind- en zonneparken.

De training biedt volgens de NMG een unieke kans voor enthousiaste, betrokken inwoners van de provincie Groningen die zich willen inzetten voor een natuurinclusieve energietransitie. Zij moeten ervoor zorgen dat grote energieprojecten niet alleen duurzame energie opwekken, maar ook een meerwaarde leveren aan de natuur en biodiversiteit, met zorg voor het landschap. In totaal hoopt de NMG dit jaar 25 kandidaten op te leiden.

‘De aarde warmt in rap tempo op en dit vraagt om een ingrijpende energietransitie’ aldus Jan-Willem Lobeek van de NMG. ‘Maar deze transitie moeten we wel met zorg doen, dus met aandacht voor natuur, biodiversiteit en het landschap.’

In twee maanden tijd leren de Energieboswachters zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Hiermee krijgen ze handvatten om locaties voor zon- en windparken te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren. De cursus is bedoeld voor energiecoöperaties, lokale burgerinitiatieven, verenigingen voor dorpsbelangen en mensen die actief zijn in een lokale natuur- of milieuorganisatie.

De training kent zes bijeenkomsten in de avond plus een slotbijeenkomst en loopt van 10 april tot 5 juni. Deelname kost 49 euro en opgave kan tot uiterlijk 1 april, via nfmgroningen.nl