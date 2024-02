Toekomst herten Boeremapark leidt tot pittige discussie, wethouder zegt nog geen besluit te hebben genomen

Of er een uitsterfbeleid komt voor de herten in het Burgemeester Boeremapark in Haren is nog geen beklonken zaak. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) laat woensdag weten dat hier in het gemeentebestuur nog over besloten moet worden.

De Wrede reageerde op vragen van de fracties van de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Mariska Sloot namens laatstgenoemde partij: “Het park is in de jaren dertig aangelegd, waarbij de opening plaatsvond op 16 oktober 1936. We hebben het over een park dat al bijna een eeuw bestaat, en dat voor het dorp Haren van grote waarde is. Altijd is er in het Boeremapark een hertenkamp geweest, en nooit zijn er problemen, en nooit is er overlast geweest. Onlangs heeft de wethouder een bezoek gebracht aan het park waarbij er gezegd dat het einde oefening is, en dat er een uitsterfbeleid gaat komen. Een uitspraak die haaks staat op het besluit van minister Piet Adema (ChristenUnie) die eind vorig jaar besloot om hertenkampen juist wel mogelijk te houden.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Herten horen toch niet achter een hek?”

Voor de wethouder kan reageren ontstaat er in de raad een pittige discussie tussen verschillende partijen. Femke Folkerts van GroenLinks: “In uw betoog benadrukt u heel erg de historie en geeft u aan dat er nooit overlast is geweest. Maar hoe verhoudt dit onderwerp zich tegen het houden van herten op deze manier? Herten horen van oudsher niet achter een hek thuis, en hebben hectares natuur nodig om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Wat er in Haren gebeurt botst toch met het dierenwelzijn?”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Het gaat om kerngezonde dieren”

Sloot is het daar niet mee eens: “Vrijwilligers doen al bijna honderd jaar hun uiterste best voor de dieren. Ze zijn kerngezond. Het Boeremapark brengt op deze manier veel plezier, en het is een plek waar mens en dier gelukkig samen leven.” GroenLinks is het daar niet mee eens. Folkerts: “De dieren zijn gedomesticeerd. De herten zijn gedwongen om samen te moeten leven met mensen waardoor ze tam zijn geworden. Ze zijn zo getraumatiseerd dat ze het niet meer redden in het wild. Herten in een omheinde omgeving, met mensen en honden die voorbij lopen, dat is toch niet geschikt? Daar is toch geen enkele discussie over mogelijk?”

“Deze beschuldigingen van GroenLinks werp ik verre van mij”

Het raadslid van Stadspartij 100% voor Groningen reageert nijdig: “Ik hoor mevrouw Folkerts nu zeggen dat de dieren er mishandeld worden. Deze beschuldigingen werp ik verre van mij. Het gaat om dieren die op deze plek gelukkig zijn, en die er met alle liefde verzorgd worden. Er is geen enkele reden om er voor te kiezen om deze kudde uit te laten sterven.” Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Mijn fractie heeft onlangs bezorgde mails van omwonenden gekregen dat de herten, dag en nacht in drassige grond staan. Ook het hok, waar ze kunnen schuilen, zou niet goed toegankelijk zijn.”

“Heeft u gesproken met de mensen van de stichting?”

Sloot: “Mijn partij heeft intensieve gesprekken met omwonenden en vrijwilligers gevoerd. Niemand heeft mij verteld over deze brieven en deze klachten. Als dat zo was geweest dan had ik met deze mensen contact gezocht om hun verhaal te horen. Heeft u eigenlijk gesproken met de vrijwilligers van de stichting?” Pechler: “Nee, niet met de stichting want die heeft natuurlijk een duidelijk belang: het hertenkamp in stand houden.” Sloot: “De Partij voor de Dieren impliceert hier dat de stichting een belang heeft om de herten in drassige grond te laten staan? Ik weet echt niet wat ik hier hoor. Is dit uw manier van framen? Waarom heeft u niet die mensen gebeld?” Pechler: “Wij hebben het ambtelijk nagevraagd. Dat was onze route.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “We zijn geschrokken van de manier hoe dit gecommuniceerd wordt”

Ook de VVD is niet blij met de gang van zaken. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz: “Wat ik heel bijzonder vind is waarom wij voor een uitsterfbeleid gaan, terwijl dit landelijk niet meer hoeft. En daarnaast zijn wij enorm geschrokken van de manier hoe dit gecommuniceerd wordt. We hebben participatie hoog in het vaandel staan. Maar wat er nu is gebeurd is, is dat je komt met een botte mededeling. Dat stelt ons heel erg teleur. En in een reactie op meneer Pechler. Als de Partij voor de Dieren het gesprek was aangegaan dan hadden ze van de stichting kunnen horen dat er plannen zijn om een heuvel te maken zodat de dieren droog kunnen staan. En drassigheid: het is zo nat dat er vast, ook in natuurgebieden, dieren met drassige grond te maken hebben.”

“Uw toon vind ik gewoon jammer”

Jacobs-Setz is het daarnaast ook niet eens met GroenLinks: “De herten in dit kamp worden gemiddeld vijftien tot twintig jaar oud.” Folkerts: “Herten zijn niet gedomesticeerd. Dat blijkt uit onderzoek. Herten krijgen veel stress als je er langsloopt met een hond, omdat zij roedelgedrag vertonen, van nature grote afstanden af willen leggen, zich moeten kunnen verschuilen. Een hert is gewoon een wild dier. Waarom zet u dit aan de kant? Zegt u dat experts uit hun nek kletsen?” Jacobs-Setz: “Uw toon vind ik gewoon jammer. Wat ik doe is belangen afwegen. We hebben landelijk beleid. Er zijn veel mensen die hier van genieten. Uw college wil de mensen niet meer laten genieten. Dat vind ik jammer en verdrietig voor alle betrokkenen.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “We hebben nog geen besluit genomen”

Wethouder De Wrede is in haar beantwoording duidelijk: “Wat we hier het afgelopen kwartier gezien hebben is een interessante discussie. Wat we met de herten in het Boeremapark willen gaan doen, daar hebben we nog geen besluit over genomen. Dat gaan we binnenkort doen. Het is goed om te benadrukken dat de herten er optimaal verzorgd worden door de stichting. We hebben geen enkele twijfel over wat de intenties zijn. Alles gebeurt binnen de kaders van het hertenpark. Op 1 februari hebben wij een gesprek gehad met de stichting. Landelijk is er aangegeven dat hertenkampen kunnen blijven bestaan. Wij redeneren echter meer vanuit dierenwelzijn. De stichting heeft na het gesprek aangegeven een brief te zullen sturen met de punten die voor hun belangrijk zijn. Die brief hebben wij niet ontvangen, terwijl we deze informatie wel graag mee zouden willen nemen als we de toekomst gaan bespreken in het gemeentebestuur.”

Ietje Jacobs-Setz: “Wat is precies de participatie geweest in dit proces?”

Het antwoord leidt tot een vraag bij de VVD. Jacobs-Setz: “Maar hoe is dit nu precies gegaan? De stichting zegt: de wethouder is geweest om te komen vertellen dat we er mee stoppen. Wat is precies de participatie geweest? Is er een wederzijds gesprek geweest?” De Wrede: “We hebben aan de stichting laten weten dat we voornemens zijn om te stoppen met het hertenkamp. Dat hebben we gedaan zodat men zich niet overvallen voelt als men het via de media leest. Door ze vroegtijdig te informeren is ook de mogelijkheid ontstaan om daar op te reageren.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “We zijn niet van plan om de dieren te verplaatsen”

Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Maar is een brief dan de enige vorm van inspraak? Is het niet veel belangrijker om bij de toekomst ook omwonenden en vrijwilligers te betrekken?” De Wrede: “Wij zien ook andere vormen van participatie met buurtbewoners en vrijwilligers over een alternatieve invulling van het park. Dat zal sowieso van de grond komen als je kijkt naar de toekomst. Maar dat zal zijn over heel veel jaren, want we zijn niet van plan om de herten te verplaatsen.”