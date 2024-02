Tijdelijke opvang voor asielzoekers in The Village aan Peizerweg blijft open tot eind dit jaar

De tijdelijke crisisopvang voor asielzoekers in het complex The Village aan de Peizerweg blijft in ieder geval tot het einde van dit jaar open voor het COA.

Het gemeentebestuur had de opvanglocatie, die normaal wordt gebruikt voor de piekopvang van (internationale) studenten, half december voor drie maanden opengesteld voor het COA.

Volgens wethouder Manouska Molema is de opvang langer nodig: “Ondanks dat de Spreidingswet is aangenomen, betekent dit niet per direct een verlichting in Ter Apel. Het COA kampt dan ook nog steeds met een tekort aan opvangplekken. Gelet hierop heeft het college besloten om de CNO-locatie The Village aan de Peizerweg te verlengen.”

De opvang biedt sinds begin december onderdak aan maximaal honderd asielzoekers uit landen als Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen. Het is de bedoeling dat ze daar ongeveer drie maanden blijven, tot ze geplaatst kunnen worden in een regulier asielzoekerscentrum.