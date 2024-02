Tijdelijke banken Grote Markt verplaatst naar Damsterplein voor gemeentelijke test

Foto via Gemeente Groningen

Hoe is het om op het Damsterplein te zitten? Dat wil de gemeente Groningen graag weten. Daarom zijn twee tijdelijke bankeilanden verplaatst van de Grote Markt naar het plein aan de oostkant van de binnenstad.

De bankeilanden verkasten deze week van de Grote Markt, omdat op de plek van de bankeilanden vijf nieuwe bomen zijn geplaatst. Rondom een aantal van deze bomen worden nog nieuwe bankjes geplaatst.

Door de komst van de bomen waren de bankeilanden over. Die staan nu op het Damsterplein. De gemeente wil ook dit plein opnieuw inrichting en is, samen met omwonenden en ondernemers, benieuwd of mensen het prettig vinden om op het plein te zitten. Daarom staan de bankeilanden nu op het Damsterplein.