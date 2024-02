Thuiswedstrijd wit en roze tenue valt niet in goede aarde bij deel FC-fans: ‘Thuis is groen-wit, dat is gewoon een afspraak’

Foto via FC Groningen

FC Groningen speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen TOP Oss in het 050-tenue. Dat maakte de club dinsdag bekend. Die beslissing valt bij een deel van de fans niet in goede aarde en is, zo stellen velen, zelfs tegen de afspraken tussen club en supporters.

Het tenue werd half januari uitgebracht door FC Groningen, ter gelegenheid van de samenwerking met showcasefestival Eurosonic Noorderslag (ESNS). Op het shirt zijn niet de gebruikelijke witte en rode kleur van FC Groningen te zien, maar het wit en roze van ESNS.

En dat valt niet in goede aarde bij sommige fans. Op sociale media laten verschillende supporters van de club van zich horen.

De FC kiest ervoor om thuis te spelen in dat afschuwelijk lelijke roze shirt. Schande, thuis speel je in het groen en wit. Niet anders.#fcgroningen — Frank. FKB (@Frankk_1108) February 6, 2024

Thuis spelen wij in het het 💚🤍!!. Draag dit shirt gewoon in een nader te bepalen uitwedstrijd!#fcgroningen#derdeshirt — Ivo Nieborg (@IvoNieborg) February 6, 2024

‘Thuis is groen-wit, dat is gewoon een afspraak’

De keuze voor het speciale shirt is niet alleen ongepast. Volgens Niels Hilboesen, oud-voorzitter is van het supporterscollectief van FC Groningen, is het zelfs tegen de afspraken tussen supporters en de club. Via X (Twitter) stelt Hilboesen: “Het is een mooie samenwerking. Maar het gebruik van dit shirt na ESNS en tijdens een thuiswedstrijd is minder. Thuis is groen-wit, dat is gewoon een afspraak. Uit had dit shirt prima gekund. En sommigen zullen het gemierenneuk vinden. Maar je hebt een aantal waarden met elkaar afgesproken. Die worden nu geschonden.”

Hilboesen stelt niks te hebben tegen het shirt an sich, maar wel tegen het schenden van afspraken: “Het shirt en de samenwerking is heel goed. Cultuur en de topsport aan elkaar verbinden in Groningen is een goede match: de twee grootste uithangborden die samen optrekken. Daar is ook geen commentaar op. Het is puur het komen aan een belangrijke afspraak en ook nog eens zonder overleg. Iets wat wij heel belangrijk vinden en veel tijd en aandacht aan hebben besteed. Dit shirt hadden ze moeten dragen tijdens een uitwedstrijd rondom ESNS zelf. Dan was alles perfect.”