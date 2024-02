Tankstation overvallen aan Zonnelaan

Foto: Google Maps - Streetview

Aan de Zonnelaan is maandagochtend een tankstation overvallen. De verdachte is nog voortvluchtig.

De overval vond rond 06:50 uur plaats. Een medewerker werd daarbij bedreigd met een wapen. Vanwege deze dreiging kwamen meerdere eenheden in kogelwerende vesten naar het tankstation.

Volgens de politie is er nog geen verdachte aangehouden. Wel laat de politie weten dat er niemand gewond is geraakt.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. Ook camerabeelden die relevant kunnen zijn binnen het onderzoek zijn welkom. Getuigen kan via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook via 0800-7000.