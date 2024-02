Subsidie van 100.000 euro voor fietsbrug over noordelijke ringweg

Tijdens de opening van de doorfietsroute tussen Winsum en Groningen werd er koek uitgedeeld. Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft een aanvullende subsidie van 100.000 euro verleend aan de gemeente Groningen voor de bouw van een fietsbrug over de noordelijke ringweg.

Sinds afgelopen herfst kunnen fietsers gebruik maken van een doorfietsroute tussen Winsum en de stad. Het fietspad, met een lengte van dertien kilometer, begint ten zuiden van Winsum en loopt door tot aan de stad. In Stad eindigt de doorfietsroute op dit moment na de Walfridusbrug, bij de Plataanlaan. De gemeente wil het fietspad doortrekken waarbij er tussen de Walfridusbrug en de Eikenlaan een nieuw fietspad komt. Hiervoor moet er een fietsbrug over de noordelijke ringweg worden aangelegd.

Voor het project is zes jaar geleden al een subsidiebedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. “De gestegen prijzen van materiaal en personeel hebben geleid tot een financieel tekort en vertraging van het project”, laat de provincie weten. Om de kosten te dekken is er met de 100.000 euro een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld. De brug en het nieuwe fietspad zullen naar alle waarschijnlijkheid eind volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen.