Studententrio rent Nacht van Groningen achteruit voor strijd tegen ALS: ‘Met een beetje doorzetten gaat het lukken’

Wie komende zaterdagavond langs de kant staat bij de Nacht van Groningen, kan ze bijna niet gaan missen: drie studenten uit Stad rennen tien kilometer achterstevoren over het parcours. Niet alleen voor de lol, maar om geld in te zamelen voor de Stichting ALS.

“Een van ons heeft een naaste die lijdt aan de ziekte”, vertelt Daan Kievit, die tien kilometer samen met twee huisgenoten aangaat. “We wilden daarom echt iets doen om geld op te halen voor de Stichting ALS. Maar gewoon hardlopen gebeurt al zo vaak. Dus we dachten: mensen met ALS, die gaan ook alleen maar achteruit in hun gezondheid. Daarom besloten wij om de hardlooproute ook achteruit af te leggen.”

Het drietal heeft er inmiddels flink wat trainingskilometers achteruitlopen op zitten. Kievit: “Dat ging eerst niet makkelijk, toen haalden we misschien drie kilometer. We zitten nu al op zeven en we blijven doortrainen. Dus met een beetje doorzettingsvermogen gaat het ons lukken.”

De studenten hebben een crowdfundactie opgezet om geld op te halen. Duizend euro is het doel. Wie een bijdrage wil doen, kan de studenten hier helpen in hun actie. De Nacht van Groningen vindt komende zaterdagavond plaats.