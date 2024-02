Studentenkamer in een jaar tijd gemiddeld 7 procent duurder geworden

Een studentenkamer in Groningen is het afgelopen jaar gemiddeld 7 procent duurder geworden. Waar er in 2022 gemiddeld 448 euro gevraagd werd, lag die prijs vorig jaar op 480 euro. Dat is een stijging van 7,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van Kamernet.

Daarmee ligt de prijs in Groningen wel onder het landelijk gemiddelde, dat rond de 550 euro ligt. Qua stijging van de prijzen bevindt Groningen zich in de middenmoot. In Amsterdam steeg de prijs ten opzichte van 2022 het snelst. Daar ging de prijs met 19,9 procent omhoog naar een bedrag van 948 euro. Daarmee is Amsterdam ook de duurste stad voor studenten om te wonen. Daarna volgt Leiden met 15,9 procent, Ede noteert een stijging van 15,4. In Leeuwarden steeg de prijs met 0,7 procent het minst snel. Daar moest in 2023 gemiddeld 420 euro betaald worden voor een kamer.

Kamernet heeft ook gekeken naar de gemiddelde prijs per vierkante meter. De top drie duurste steden in Nederland zijn Amsterdam met 54 euro per m², Haarlem met 45 euro en in Rotterdam betaal je 37 euro. In Wageningen, Enschede en Leeuwarden zijn de prijzen het laagst met een vierkantemeterprijs onder de 25 euro. Groningen bevindt zich daar net boven met 27 euro per vierkante meter.