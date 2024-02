Studenten willen koopkrachtsteun niet kwijt: ‘Je kunt zo niet zeggen dat je bestaanszekerheid serieus neemt’

Als de Tweede Kamer donderdag besluit om koopkrachtmaatregel voor studenten te schrappen, is dat een harde klap voor hen. Dat vinden de studentenorganisaties LSVb, ISO en JOBmbo. In een brandbrief naar de Kamer roepen de organisaties op om door te gaan met de maatregel.

Uitwonende studenten kregen er het afgelopen jaar tijdelijk 165 euro per maand bij vanwege de oplopende inflatie. De maatregel geldt niet voor het komende studiejaar. De maatregel loopt in principe af per 1 september, maar Kamerleden Paternotte (D66) en Beckerman (SP) dienden een motie in om de koopkrachtmaatregel op de basisbeurs één jaar langer te handhaven. De Tweede Kamer beslist donderdag of het doorgaat met de maatregel.

De studentenorganisaties zien nog te weinig verandering in de omstandigheden van studenten om de maatregel nu al weer te laten verdwijnen.

“De koopkrachtmaatregel erkende juist dat de financiële druk op studenten uit de hand liep”, vertelt LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen. “Nu wordt deze ondersteuning weggenomen terwijl de kosten alleen maar stijgen. Je kunt zo niet tegen studenten zeggen dat je hun bestaanszekerheid serieus neemt.” Miray Özügüzel (voorzitter JOBmbo) vult aan: “Naast dat de maatregel studenten eindelijk helpt met de financiële druk en problematiek waar ze mee te kampen krijgen, is het voor mbo-studenten ook vanuit maatschappelijk belang een handreiking geweest. De laatste tijd is er veel inzet getoond voor de gelijkwaardige waardering van het mbo, en is de maatregel een steuntje in de rug geweest voor veel studenten om eindelijk de stap naar het studentenleven te wagen. Het is nu tijd om door te pakken.”