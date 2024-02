Studenten geven Davis Cup Finals flair en franje: “Je mag lawaai maken, en dat kunnen wij best wel goed”

Foto: Paul Blom

De Davis Cup Finals in Martiniplaza zitten erop. In een uitverkochte zaal zag het publiek dat de Nederlandse tennissers Zwitserland versloeg waardoor een plekje in de volgende ronde is veiliggesteld. Maar hoe belangrijk zijn deze wedstrijden voor de Groningse studentensportverenigingen? Een gesprek met Tijmen Kremer van Veracket en Julian Luchjenbroers van GSTC.

“Het was echt fantastisch”, vertelt Tijmen Kremer van tennisvereniging Veracket. “Vorig jaar vonden de Davis Cup Finals voor het eerst sinds lange tijd weer plaats in Groningen. Toen was het heel leuk, en die ervaringen hebben waarschijnlijk geholpen om het dit jaar weer in Groningen te krijgen. Kijk, bij normale tennistoernooien moet je stil zijn. Je kent dat misschien wel van de televisiereportages van de grote toernooien: het is dan echt muisstil in een stadion. Maar bij deze wedstrijden mag er lawaai worden gemaakt. Nou, en dat is iets wat studenten best wel goed kunnen. Zeker als er ook wat bier gedronken mag worden.”

Julian Luchjenbroers (GSTC): “De tennissers hebben er op aangedrongen om het in Groningen plaats te laten vinden”

Julian Luchjenbroers is de voorzitter van tennisvereniging GSTC: “Ik kijk met heel veel plezier terug op de afgelopen dagen. Voor ons is het ook een traditie om deze wedstrijden te bezoeken. Al 33 jaar bezoeken we deze finals. En dat er dit jaar opnieuw voor Groningen werd gekozen … na de loting op donderdag hebben we het aan de spelers gevraagd, en zij lieten weten graag naar Groningen te komen. Toen Nederland de wedstrijden mocht organiseren hebben zij er op aangedrongen om het in Martiniplaza te houden omdat de sfeer hier heel erg goed is. En dat is natuurlijk het grootste compliment dat je kunt krijgen.”

“Op de universiteit was er een tentamenweek”

GSTC heeft de zaken ook serieus aangepakt: “Afgelopen herfst werd duidelijk dat de wedstrijden naar Groningen zouden komen. We hebben toen direct een commissie opgericht. Samen met het bestuur kun je dan echt meters maken. Want er moet veel gebeuren. Er moeten spandoeken gemaakt worden, er is een kledinglijn ontwikkeld voor de GSTC-leden zodat we goed herkenbaar zouden zijn, er zijn vlaggen gemaakt en je wilt zoveel mogelijk leden er bij hebben. Dat was nog wel een dingetje want vorige week was er op de universiteit een tentamenweek. Op vrijdag was het dan ook wat rustiger dan op zaterdag. Aan de andere kant weet ik ook van studenten dat ze een tentamen hebben overgeslagen, want zo’n Davis Cup in je eigen stad is wellicht een once in a lifetime.”

In de dubbel verloor Oranje van Zwitserland waardoor het tot het laatste moment spannend bleef. Foto: Paul Blom

Tijmen Kremer (Veracket): “We waren met 85 mensen aanwezig”

Ook bij Veracket is er toegeleefd naar het weekend. Kremer: “Als vereniging organiseren we sowieso veel externe evenementen. Volgende week vindt bijvoorbeeld het ATP-toernooi van Rotterdam plaats. Daar zullen we met een deel van onze leden bij zijn. De Davis Cup Finals in Groningen hebben als voordeel dat het echt heel dichtbij plaatsvindt. We waren dit weekend met 85 mensen aanwezig. En dan moet je bedenken dat er naast de tentamens die al genoemd werden wij ook nog een skireis gepland hadden staan deze dagen. Men vindt het gewoon heel leuk.”

“Afgelopen woensdag kregen we de mogelijkheid om op de baan te tennissen”

Kremer: “Ongeveer 2,5 maand geleden zag je dat het begon te leven. Er werd een speciale app-groep aangemaakt waarin sfeerbeelden van vorig jaar werden gedeeld. De afgelopen periode zijn er spandoeken gemaakt en er zijn, samen met de KNLTB, leuzen bedacht die we konden zingen. En we hebben ook opgetrokken met onze collega-verenigingen GSTC en Tennisclub Albertus Magnus. Daardoor kregen we bijvoorbeeld afgelopen woensdag de mogelijkheid om op de baan in Martiniplaza te tennissen.”

“Ik dacht die dubbel die winnen we wel”

Het publiek kreeg tijdens de Davis Cup Finals ook waar voor hun geld. Door het verlies in de dubbel bleef het tot het laatste moment spannend. “Als je mij van tevoren gevraagd had welke wedstrijd we wel zouden winnen, dan had ik de dubbel gezegd. Dat kon eigenlijk niet mis gaan. Ik heb er geen weddenschap opgezet, maar een aantal anderen van ons wel. Ja, die zaten heel zuur te kijken op de tribune. Het had als voordeel dat het tot het laatst spannend bleef. In tegenstelling tot vorig jaar toen het gelijk op de eerste dag al beslist was.”

Julian Luchjenbroers (GSTC): “Beelden gaan het hele land over”

Luchjenbroers van GSTC denkt dat een wedstrijd van dit formaat ook zoden aan de dijk zet: “Er is veel aandacht voor de Davis Cup Finals. De beelden gaan het hele land over. Mensen zien het op televisie, en wat je hoopt is dat men denkt, wat een leuke stad is dat. Daar kan ik straks ook wel gaan studeren. Zeker als zij ook tennis spelen. Groningen heeft drie studententennisverenigingen en samen hebben we 2.000 leden. Geen enkele andere studentenstad in Nederland heeft dat.”

Tijmen Kremer (Veracket): “Mensen zijn hierdoor sneller geneigd om in Groningen te studeren”

Kremer is het daar mee eens: “Met ons gaat het al heel goed. We hebben op dit moment ook een wachtlijst, waarbij we soms ook mensen teleur moeten stellen. Maar zo’n evenement, waarbij er landelijke aandacht is, dat laat zien dat deze sport in Groningen leeft. Daardoor wordt de kans groter dat mensen die op een hoog niveau tennis spelen wellicht eerder geneigd zijn om een studie in Groningen op te gaan pakken, omdat ze weten dat ze hun tenniskwaliteiten hier verder kunnen ontwikkelen.”

Volgend jaar een vervolg?

Op de vraag of er volgend jaar een vervolg moet komen is het bestuurslid van Veracket helder: “Dat lijkt ons heel leuk, maar wij beslissen dat niet. Enerzijds is er een loting waarbij besloten moet worden of Nederland de Davis Cup Finals thuis of uit moet spelen. En daarnaast is het niet een zekerheid dat het in Groningen wordt gehouden. Is de locatie beschikbaar? Of zijn er andere steden in Nederland in de race? Maar we hopen het natuurlijk wel, want dit is ontzettend leuk.”

Julian Luchjenbroers (GSTC): “Het zou toch wat zijn als we een groot toernooi zouden kunnen organiseren?”

En Luchjenbroers droomt wat groter: “Het zou toch wat zijn als we in Groningen als verenigingen, naast deze Davis Cup Finals, een ander groot toernooi zouden kunnen organiseren. Het enthousiasme is er, de contacten met de KNLTB zijn er. Dat zou toch wat zijn? Dat grote namen in Groningen om de prijzen spelen? Wat mij betreft kunnen we daar prima eens over na gaan denken.”