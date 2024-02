‘Studenten betalen te veel huur’

De huur van studentenwoningen is te hoog. Dat zeggen PvdA en de Groninger Studentenbond. Uit cijfers van Kamernet is gebleken dat studenten afgelopen jaar ruim 7% meer betalen voor de huur dan in 2022.

Ken Hesselink, van de Groninger Studentenbond, is verrast over de resultaten van het onderzoek. Met name door de huidige financiële situatie van studenten vindt hij dat de huur niet zo hoog mag zijn: “Dat de prijzen omhoog blijven gaan, is slecht nieuws.” Ook het woningtekort maakt het voor de huurbazen makkelijker om de huur omhoog te schroeven.

Om studenten te kunnen helpen, komt de GSb met het Steunpunt Huren Groningen. Met dit initiatief worden studenten geholpen om de huur omlaag te krijgen.