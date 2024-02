Studenten Alfa-college ontwerpen een groen schoolterrein en planten zelf bomen

Studenten van het Alfa-college locatie Kluiverboom in Groningen gaan bomen en struiken planten op 14 februari. Met behulp van experts gaan ze zelf de groene omgeving ontwerpen.

De boomplantdag is onderdeel van het scholenprogramma Trees for Schools, een initiatief van stichting Trees for All. Op deze manier wil de school mbo-studenten zelf in actie laten komen voor het klimaat en vergroening.

Landschapsarchitect Marieke de Keijzer gaat de groep helpen. Het Alfa-college organiseert daarnaast nog een aantal andere activiteiten, zoals de aanplant van een moestuin en een open podium voor studenten.

Het project past in een grotere opdracht van Trees for Schools om mbo-scholen te vergroenen. Die krijgen, net als het Alfa college ook de financiële steun daarvoor. Naast het Alfa-college in Groningen doen ook het ROC Tilburg School en het ROC Amsterdam mee.