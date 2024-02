Studente uit Stad voor hof in Den Bosch voor dreigementen naar oud-studiegenoten

Foto: Rechtspraak.nl

Een 26-jarige studente uit Groningen stond maandag voor het gerechtshof in Breda vanwege de bedreigingen die ze uitte naar haar voormalige studiegenoten aan de Breda University of Applied Sciences (BUas).

Dat meldt Omroep Brabant. Volgens het medium stuurde de oud-studente aan de school teksten via de mail en social media aan een aantal docenten en studenten van het opleidingsinstituut. Teksten als ‘see you Monday’ en ‘jullie zullen maandag wel zien’, vergezeld van een foto van een dode man in vergaande staat van ontbinding.

De acties zorgen, zo stelt een manager van de BUas, al anderhalf jaar voor angst, onveiligheid en stress onder de betrokkenen. Voor hem werd zelfs een speciaal team opgericht, getraind door onder andere psychologen, om angst- en traumagevoelens te bespreken.

De ex-studente kreeg eerder in de rechtbank vier dagen cel (voorarrest) en contactverboden opgelegd, met daarnaast 40 uur voorwaardelijke werkstraf. Daar is ze het niet mee eens, omdat ze vindt dat er geen sprake was van bedreiging. Shockeren was het doel, stelde de advocaat van de Groningse. Persoonlijke problemen en conflicten op school waren de aanleiding voor haar acties, stelt de studente. Zij studeert inmiddels weer in Groningen.

Het Hof in Breda doet later uitspraak in de zaak.