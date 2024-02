Storm Louis trekt vrijdagnacht weg, vrijdag een mix van wolken, een bui en zon

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Met overtrekkende westerstorm Louis geldt donderdagavond code oranje. Er zijn harde windstoten van zo’n 100 tot 110 kilometer per uur. In de nacht wordt neemt de wind in kracht af en wordt het geleidelijk droog met een temperatuur van 3 of 4 graden.

Vrijdag is er kans op een bui, maar de zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. In een bui zijn windstoten mogelijk tot 70km/h. Het wordt 7 of 8 graden. In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar 2 of 3 graden.

Zaterdag is de kans op een bui een stuk kleiner en zijn er aangename periodes met zon. Het wordt 7 graden. De zuid tot zuidwestenwind is matig.

Ook zondag begint zonnig, maar in de middag zal de kans op buien weer toenemen. Het wordt 8 graden met een matige zuidenwind.

In de nieuwe week blijft het licht wisselvallig met licht stijgende temperaturen, 9 graden. Dinsdag belooft aardig droog te worden. De nachten worden iets kouder, mogelijk met temperaturen dichtbij het vriespunt.