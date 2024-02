Stoppen basis-ggz bij Lentis baart zorgen: ‘Kans bestaat dat basisprobleem complex wordt bij lang wachten’

Foto: Liza Summer

Lentis is voornemens te stoppen met kortdurende behandeling voor lichte en matige geestelijke problematiek. Deze basis-ggz wordt geschrapt, stelt de zorgorganisatie, omdat de vraag stijgt en er te weinig personeel is.

Nieuwe patiënten binnen de basis-ggz kunnen inmiddels al niet meer worden aangemeld. Patiënten die op de wachtlijst staan, worden nog wel geholpen. Ook de mensen die al in behandeling zijn of mensen die complexe problemen hebben en daardoor ook lichte behandelingen krijgen, mogen bij Lentis blijven.

“We zetten deze stap, omdat we met de stijgende vraag, en minder beschikbare collega’s, moeten kiezen”, stelt Lentis over het besluit om te stoppen met de meeste vormen van basis-ggz. “Als zorgorganisatie is dit een moeilijke keuze, maar het is het resultaat van een zorgvuldige afweging. Het besluit om te stoppen met de Basis GGZ hebben we niet lichtvaardig genomen. Lentis richt zich voortaan op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en op de herstelgerichte complexe zorg.”

Zorgen in gemeenteraad

De beslissing van Lentis zorgt voor zorgen in de Groninger gemeenteraad. De raadsfractie van de Partij van de Arbeid wil woensdag van wethouder Manouska Molema weten of er met Lentis en andere zorgaanbieders wordt gepraat over de situatie.

“Er zijn al lange wachttijden in de basis-GGZ”, stelt PvdA-raadslid Jahir Scoop. “Hoe langer mensen zonder hulp moeten wachten, hoe groter de kans dat een basis probleem een complex probleem wordt. Daarom zien we op korte termijn risico’s, juist omdat er al grote wachtlijsten zijn.”