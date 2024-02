Stones-woning verhuist van Groninger Museum naar Suikerzijde: ‘Uniek appartement behouden voor Stad’

De replica van het Stones-appartement in het Groninger Museum - Foto: Peter Tahl

De replica van het troeperige tweekamerappartement waar Mick Jagger en Keith Richard als tieners hebben gewoond, wat de afgelopen maanden te bewonderen was in het Groninger Museum, verhuist naar de Suikerzijde. Dat maakte de projectorganisatie achter de nieuwbouwwijk maandagochtend bekend.

Daarmee komt het appartement (indirect) in handen van de gemeente Groningen. Het appartement stond de afgelopen maanden in het Groninger Museum, ter gelegenheid van de expositie Rolling Stones – Unzipped. Na afloop van de tentoonstelling ging het appartement, in zijn geheel, onder de veilinghamer. Voor het appartement was slechts één bieder: het Suikerterrein legde er vijfduizend euro voor neer.

“We vinden De Suikerzijde dé passende plek om dit unieke appartement voor de stad te behouden”, zegt Jan Kleine, projectdirecteur van De Suikerzijde. “Toen we de kans kregen om het Stones appartement via de veiling voor een aantrekkelijke prijs te kopen, hoefden we niet lang na te denken. Het appartement staat wat ons betreft voor historie, voor creativiteit, muzikaliteit, bravoure en reuring. Maar ook voor ondernemerschap en toekomst als je beseft wat voor een indrukwekkend muzikaal imperium de Stones vanuit dat rommelige appartement hebben opgebouwd. Dat past allemaal heel goed bij de ambities en ideeën die we met De Suikerzijde hebben.”

De projectorganisatie weet nog niet waar het appartement terecht gaat komen en wanneer is ook nog niet bekend. Het voorterrein (het Suikerterrein) ligt voor de hand en de planning is vooralsnog voor de zomer, aldus Kleine: “We zijn nu aan het inventariseren wat de beste plek is om het weer op te bouwen. Want dat is natuurlijk best een klus. Maar gelukkig heeft het Groninger Museum aangeboden ons daarbij te helpen. En, heel eerlijk, het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om het appartement in De Suikerzijde weer op te bouwen. Zo kunnen we er met zijn allen nog lang van genieten. In een passende en inspirerende omgeving. Als alles goed verloopt, is de klus voor de zomer geklaard. Dan nodigen we Stad en Ommeland graag uit om het te komen bekijken.”