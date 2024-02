Steun van Stadjers voor klimaatprotesten groter dan voor boerenacties

Foto: 112groningen.nl

De steun onder Nederlanders voor de boerenprotesten is iets groter dan de steun voor de klimaatdemonstranten. Dat geldt ook voor de inwoners van de provincie Groningen, maar niet voor Stadjers.

Het blijkt uit onderzoek van het Kieskompas, in opdracht van de regionale omroepen. Vier op de tien Nederlanders (39 procent) staan achter de acties van de boeren, en drie op de tien (29 procent) zeggen de klimaatactivisten te steunen. Het houdt ook in dat de meerderheid van de Nederlanders niet achter beide acties staat. Inwoners van de gemeente Groningen staan positiever tegenover de klimaatactivisten dan tegenover de protesterende boeren. Bij de Groningers die op het platteland wonen is dat net andersom.

De meeste Nederlanders zeggen tot nu toe geen last te hebben van de acties van beide groepen, hoewel het blokkeren van snelwegen niet op veel sympathie kan rekenen. Wel speelt de politieke voorkeur een rol. Vooral bij aanhangers van BBB en Forum voor Democratie is de steun voor de boerenprotesten groot. Bij GroenLinks-PvdA en PvdD staat een meerderheid van de stemmers achter de klimaatdemonstranten. Bij de aanhangers van VVD, NSC en CDA is er minder steun voor de acties van beide groepen.