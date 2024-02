Stadswandeling langs sporen van het slavernijverleden van Groningen

Gids Marja Corten leidt mensen rond. Foto: Alwin van Wijngaarden

Museum aan de A organiseert op zaterdag 24 februari een stadswandeling langs sporen van het Groningse slavernijverleden. De wandeling valt samen met de presentatie van de vierde herziene druk van het boek ‘Sporen van het slavernijverleden in Groningen’ van Barbara Henkes, Lieuwe Jongsma en Margriet Fokken.

“Dit boek verscheen voor het eerst in 2016”, laat het Museum aan de A weten. “Dankzij de groeiende belangstelling voor het onderwerp, het het boek al twee keer herdrukt. Voor de vierde druk was het boek toe aan een herziening. De informatie is geactualiseerd en het boek is stevig uitgebreid. Eerder lag de nadruk vooral op de Groningse betrokkenheid van de West-Indische Compagnie en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavernij, in de nieuwe druk wordt ook de rol van de Verenigde Oost-Indische Compagnie beschreven.”

Presentatie

Officieel had de VOC, in tegenstelling tot de WIC, geen afdeling in Groningen, maar desalniettemin kon het wel profiteren van de opbrengsten. “Gefortuneerde Groningers belegden hun geld in de Groningse afdeling en andere Kamers van de West-Indische Compagnie, evenals in die van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.” Het boek wordt op vrijdag 23 februari gepresenteerd.

Stadswandeling

Een dag later vindt de stadswandeling plaats waarbij mensen langs plekken geleid worden die voor de WIC belangrijk waren. “Het vervoer van de tot slaaf gemaakten gebeurde voornamelijk door de West Indische Compagnie die in totaal vijf hoofdkantoren in Nederland had. Eén daarvan stond in Groningen, destijds Stad Lande genoemd. Het WIC-terrein lag tussen de Munnekeholm, de Schuitemakersstraat en de Reitemakersrijge. De wandeling voert ook langs pakhuizen aan de Hoge der A en woonhuizen van eigenaren van plantages in Suriname. Maar ook langs het Academiegebouw en winkels in tabak en specerijen.”

Aanmelding

De wandeling duurt negentig minuten en begint om 13.00 en 15.00 uur. Deelname kost vijf euro per persoon. Aanmelden is noodzakelijk en kan door een e-mail te sturen naar dit adres, waarbij wordt gevraagd om tijdstip en aantal deelnemers door te geven.