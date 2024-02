Stadspartij wil van gemeentebestuur weten waarom er zo laat alarm is geslagen over ontsnapte tbs’er

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vraagt het gemeentebestuur om opheldering waarom er zo laat alarm is geslagen bij de ontsnapping van Mouloud M. Woensdagavond maakte de politie bekend dat de 33-jarige man een week eerder tijdens begeleid verlof uit de Van Mesdagkliniek, de benen had genomen.

“Hoe kan het dat er pas een week later informatie wordt gedeeld terwijl tijd een bepalende factor is in deze situatie”, vraagt de fractie zich af. “Het is een situatie waarbij er sprake is van een ernstig karakter en waarbij de veiligheid van inwoners in het geding kan raken.” Mouloud M. verbleef in de Van Mesdagkliniek en was op begeleid verlof toen hij zich vorige week woensdag in Groningen aan zijn begeleiding wist te onttrekken. Volgens de politie heeft de man dringend medicatie nodig vanwege zijn psychotische gedrag.

Transparantie

Het Algemeen Dagblad meldt dat de man een uitgebreid Nederlands strafblad heeft. De reden waarom hij in de Van Mesdagkliniek zit heeft volgens de krant te maken met een zwaar misdrijf dat in Duitsland gepleegd zou zijn. Afgelopen week heeft de politie met man en macht gezocht naar de man, maar M. werd niet aangetroffen. De Stadspartij is benieuwd waarom het publiek niet eerder werd geïnformeerd: “Waarom is pas veel later de hulp van de inwoners ingeroepen terwijl het gaat om een zeer urgente situatie? Daarnaast zijn wij benieuwd of het gemeentebestuur de opvatting deelt dat deze situatie niet bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners, en dat het ook geen goed voorbeeld is van transparantie.”

Al intensief gezocht

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het bericht nu pas naar buiten is gebracht omdat er de afgelopen dagen al intensief is gezocht. Het opsporingsbericht is een volgende stap in het proces, waarbij men hoopt dat het tot een terugkeer van de man leidt. Het feit dat de man dringend medicatie nodig heeft is ook één van de redenen waarom het bericht is uitgegeven. Mensen die de man gezien hebben wordt gevraagd contact op te nemen met alarmnummer 112.