Stadspark revancheert zich, Forward crisis duurt voort, Helpman wint

Stadspark vs Sellingen (Foto Martijn Minnema)

In de zondag tweede klasse was er succes voor Stadspark, wat de laatste plek verliet, en voor Helpman, wat zich handhaaft in de subtop. Forward wist wederom niet te winnen en moet zich zorgen maken.

In de derde klasse gingen Groninger Boys en Engelbert beide onderuit.

SC Stadspark had wat goed te maken na de 9-2 nederlaag van vorige week bij Helpman. En dat deed het, middenmoter Sellingen werd in het Stadspark met 3-1 verslagen. Grote man bij Stadspark was Cedwin Tel die drie keer scoorde. Voor rust hielden beide clubs elkaar in evenwicht en waren er weinig grote kansen over en weer. Maar de kansen die Stadspark kreeg werden koel benut door Cedwin Tel. In de 13′ minuut werd Tel vrij voor de keeper gezet en scoorde hij heel beheerst door de bal in de hoek te schuiven, 1-0.

Sellingen werd gevaarlijk met een kopbal die net over ging en een schot wat door de Stadspark keeper mooi uit de bovenhoek getikt werd. Vijf minuten voor rust verdubbelde Tel de marge, wederom kwam hij oog in oog met de keeper van Sellingen en deze keer schoot hij van een meter of 15 hard raak, 2-0.

Na rust had Sellingen veel balbezit en was Stadspark vooral bezig de gasten van hun doel te houden. Dat gebeurde niet heel subtiel, maar het werkte wel want Sellingen kwam niet tot grote kansen. Zo’n twintig minuten na rust viel de beslissing, Cedwin Tel maakte in de 64′ minuut zijn mooiste van de drie, met een fraaie lob vanaf een meter of 25 bezorgde hij Stadspark een 3-0 voorsprong.

In de slotminuut deed Sellingen vanaf de stip nog wat terug, Machiel Buining maakte er 3-1 van.

Helpman klom naar plek twee dankzij een 1-2 zege bij nummer vier Oldeholtpade. Claudio Goncalves Lopes opende halverwege de eerste helft de score, na rust bracht Mark de Vries de Friezen op gelijke hoogte. In de slotfase bezorgde Tim Sanders Helpman de zege. De achterstand op de vrij ongenaakbare koploper Roden is 9 punten.

Na de eerste 5 wedstrijden stond Forward keurig in de subtop maar na vijf nederlagen in de laatste zes duels staat het in de degradatiezone. Vanmiddag ging het bij Annen met 2-0 onderuit waardoor Annen Forward in de stand voorbij gaat. Treffers van Pepijn Knol (27′ en 90′ ) deden de studenten de das om. Bovendien was er twee-keer-geel-is-rood voor Femi Ekker. Dat was (in de 74’minuut) vijf minuten nadat Annen speler Egbert Mulder ook al rood had gekregen.

De onderste twee degraderen rechtstreeks, Forward (12 uit 12) en Stadspark (11 uit 11) staan net boven die twee rechtstreekse degradatieplekken en spelen volgende week op Zernike tegen elkaar.

In 3B verloor Groninger Boys met 4-2 bij ASVB. De laatste zege van de Boys dateert van 5 november, toen stonden ze nog eerste. Sindsdien werd zeven keer op rij niet gewonnen. (4x verlies, 3x gelijk). Groninger Boys staat nog wel op plek vier.

Engelbert verloor bij Noordster met 1-0 en staat voorlaatst.

In de vijfde klasse C staat Groen Geel bovenaan, vanmiddag won het met 1-3 bij Woltersum, wat voorlaatst staat.