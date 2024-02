Stadjer Mischa Visser stopt als bondscoach Nederlands Elftal O-19

Foto Andor Heij: Mischa Visser, trainer Be Quick 1887.

Mischa Visser stopt na dit seizoen als coach van het Nederlands Elftal onder 19. De Stadjer zegt aan een nieuwe uitdaging toe te zijn.

Visser is aan zijn zesde jaar bezig bij de KNVB. Hij had meerdere jeugdelftallen onder zijn hoede. In 2022 haalde hij de finale van het Europees Kampioenschap met het O-17 elftal.

“Mijn periode bij de KNVB heb ik als ongelofelijk plezierig ervaren”, zegt Visser op de site van de KNVB. “Ik heb genoten van mijn werk en mijn collega’s, en bovendien fijn samengewerkt met de clubs. Het waren zes intensieve jaren waarin ik ook veel geleerd heb”.

Mischa Visser was in Groningen vier jaar trainer van Be Quick 1887. Hij loodste die club indertijd van de hoofdklasse naar de derde divisie.