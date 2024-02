Stadjer blijft achter slot en grendel voor overval op veilinghuis in Zwolle

Foto Andor Heij. Zwolle

Een 26-jarige Groninger blijft tot begin mei achter slot en grendel, omdat hij verdacht wordt van het beramen en (mede-)uitvoeren van een overval op een veilinghuis in Zwolle. Een tweede Stadjer (44) mag voorlopig naar huis, maar blijft verdachte.

Dat werd dinsdagmiddag bekend in de rechtbank in Zwolle, aldus DvhN. De drie Stadjers maken deel uit van een groep van vijf verdachten van de overval. Ook een man van 31 uit Delfzijl, een 25-jarige Schiedammer en een 27-jarige geboren Zwollenaar zijn volgens het OM bij de overval betrokken. Het OM denkt dat de oudere heren uit Delfzijl en Groningen in de vluchtauto zaten, terwijl de Schiedammer en de jongste Stadjer de overval pleegden op dinsdag 14 november vorig jaar.

Bij de overval kwamen de daders binnen door een ruit kapot te slaan. Een man en een vrouw waren aanwezig in het pand, waar maandelijks een veiling plaatsvindt. De vrouw werd daarbij geduwd door één van de overvallers. Daarbij raakte zij gewond.

Justitie denkt dat de 27-jarige man, een geboren Zwollenaar, de overval heeft gepland. Deze verdachte was vaak bij zijn vriendin in Groningen, waar na onderzoek een groot deel van de buit van de overval werd teruggevonden. Ook deze vrouw uit Groningen (25) is verdachte, maar al enige tijd terug uit voorarrest.