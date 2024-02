Stadhuis komende dagen op slot, rioolproblemen nog niet opgelost

Foto: gemeente Groningen

Het Stadhuis blijft de komende dagen gesloten. De rioolproblemen, waardoor afgelopen woensdag commissievergaderingen niet door konden gaan, zijn groter dan gedacht.

Medewerkers van een rioolbedrijf zijn woensdag aan de slag gegaan om de verstopping op te lossen. Dat lukte niet. Vrijdag is men de leiding gaan onderzoeken en daaruit is gebleken dat de problemen groter zijn dan men aanvankelijk dacht. Het probleem bevindt zich niet in het Stadhuis maar onder de Grote Markt. Naar alle waarschijnlijkheid is daar een rioolbuis lek geraakt. Het afgelopen jaar is er op de Grote Markt gewerkt aan de herinrichting. Het is onduidelijk of deze werkzaamheden de oorzaak zijn van de problematiek.

Wettelijk is een werkgever verplicht om voor voldoende toiletten te zorgen. Nu de toiletten op het Stadhuis niet gebruikt kunnen worden, gaat het gebouw de komende dagen op slot. Ambtenaren kunnen in andere gemeentekantoren aan de slag, of kunnen thuis werken. Wanneer de problemen opgelost zullen zijn is nog onbekend.