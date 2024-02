Spannende periode voor Martinikerk: “We weten niet hoeveel schade er is”

Foto: Johan Kamphuis

De Martinikerk is vanaf maandag gesloten voor het publiek. In de kerk vinden inspectiewerkzaamheden plaats van de gewelven. Volgens de Stichting Martinikerk gaat het om een spannende periode.

“Dit zijn werkzaamheden die we niet ieder jaar uitvoeren”, vertelt directeur Betty Knigge. “Met twee hoogwerkers gaan we de 12e-eeuwse gewelven van de kerk op hoogte inspecteren. De schilderingen en het pleisterwerk, die zich op ongeveer 25 meter hoogte bevinden, controleren we doorgaans vanaf de grond. Maar zo nu en dan is het nodig om dit vanaf ooghoogte te controleren. We gaan dus twee hoogwerkers installeren in de kerk, waarbij we de gewelven van heel dichtbij kunnen bekijken. Dan kunnen we ook beoordelen of herstelwerkzaamheden nodig zijn.”

“We weten op voorhand niet hoeveel schade er is”

Knigge spreekt van werkzaamheden die een lange voorbereidingstijd kennen: “Enerzijds zit je met de financiering die je rond moet krijgen. Je moet fondsen werven om dit uit te kunnen voeren. Maar ook qua planning gaat het om een uitdaging. We hebben vanaf komende week namelijk ook direct restaurateurs klaar staan. Als komende week blijkt dat er scheuren zitten in de schilderingen en het pleisterwerk, veroorzaakt door ouderdom of aardbevingsschade, dan kunnen we direct aan de slag. Door deze planning kunnen we zo efficiënt mogelijk werken. En wat het spannend maakt is dat we op voorhand niet weten hoeveel schade er is.”

Tijdelijk gesloten

Jaarlijks bezoeken tienduizenden mensen de kerk. Behalve voor de zondagse kerkdiensten is het gebouw ook een belangrijk cultuurpodium en evenementenlocatie. “Van gewelf tot gewelf wordt er geïnspecteerd. Tijdens deze werkzaamheden kunnen we vanwege veiligheidsoverwegingen de kerk niet openen voor het publiek. We verwachten dat de werkzaamheden tot halverwege februari gaan duren.” Bij de werkzaamheden is de Rijksdienst voor Cultuur Erfgoed betrokken.