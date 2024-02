SP: ‘FC Groningen moet naar het 50 + 1 model toe’

Foto: Arend Jan Wonink

Het gemeentebestuur moet in gesprek gaan met de samenwerkende supportersverenigingen van FC Groningen, over de organisatiestructuur van de club. Dat stelt de raadsfractie van de SP.

De supportersverenigingen hebben in november vorig jaar het idee gelanceerd om naar Duits voorbeeld het zogenoemde 50 + 1 model in te richten voor FC Groningen. In dat geval heeft de club ten minste 50 procent plus één stem. Dit betekent dat de leden van de club de meerderheid van de stemrechten hebben en dus een beslissende invloed kunnen uitoefenen op strategische beslissingen in de professionele sector.

SP-raadslid Jurrie Huisman vindt dit plan uiterst sympathiek: “Dit model voorkomt dat de club kan worden overgenomen door bijvoorbeeld buitenlandse investeerders, die niet het belang van FC Groningen op de eerste plaats zetten, maar hun eigen portemonnee.”

De SP stelt deze vragen aan het gemeentebestuur omdat het College onder meer een vaste zetel heeft in de Raad van Commissarissen van FC Groningen.