Soms een bui en soms wat zon in het weekend, na maandag zo goed als droog

Het weekend wordt een wisselvallige. De temperatuur blijft constant rond een graad of 8, maar het weer swingt heen en weer tussen opklaringen, motregen en een paar buien. Na maandag krijgt de zon meer kans en is de kans op neerslag zo goed als verdwenen.

Wie zaterdag denkt dat een zonnetje tussen de wolken een droge dag brengt, doet er verstandig aan toch een paraplu mee te nemen. Tot het middaguur blijft het zo goed als droog, maar daarna trekken verspreide gebieden met motregen en buien over de provincie. Daarbij blijft de zon zo nu en dan door de wolken piepen. Het matige windje schommelt wat tussen zuidelijke en zuidoostelijke richting, bij een temperatuur van een graad of 8.

Zondag brengt meer ruimte voor de zon, maar een spettertje motregen in de ochtend en de middag is niet uit de lucht. De zon krijgt meer kans dan op zaterdag. De wind neemt iets in kracht af en draait in de tweede helft van de dag naar oostelijke richting. Weer komt het kwik niet hoger dan 8 graden.

Maandag is een onduidelijke dag qua weersvoorspelling. Sommige weermodellen laten een natte dag zien met weinig ruimte voor de zon. Andere voorspellen juist een zo goed als droge dag met hier en daar een paar zonnestraaltjes. De temperatuur varieert tussen de 7 en 9 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

Duidelijk is dat de buien na maandag zo goed als uit de lucht zijn. Ook krijgt de zon steeds meer ruimte. De temperatuur klimt in de loop van de week op naar boven de 10 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind.