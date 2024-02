Sloop boerderij Beijum afgerond

Foto: Johan Fehrmann / Beijumnieuws

Aan de Beijumerweg zijn de sloopwerkzaamheden afgerond van één van de laatste boerderijen die nog in de wijk te vinden was. Dat meldt de wijkwebsite Beijumnieuws.

De sloop begon drie weken geleden met het verwijderden van de dakplaten van de schuur. De afgelopen week maakte een kraan het gebouw met de grond gelijk. De sloopvergunning werd in december afgegeven, waarbij duidelijk werd dat niet iedereen in Beijum de sloop zag zitten. Dat heeft te maken met de historische waarde. Beijum behoorde tot 1969 deels tot de gemeente Noorddijk en deels tot de gemeente Bedum. Het dorp Beijum bestond uit boerderijen en arbeiderswoningen. Akkerbouw was er de belangrijkste inkomstenbron. De boerderij, die nu gesloopt is, werd na de Tweede Wereldoorlog gebouwd, en was in eigendom van een glastuinbouwer.

Na de herindeling van 1969 verloor Beijum het dorpse karakter en werd het een stadswijk. De boerderij kwam in bezit van de gemeente Groningen, die het op haar beurt weer verkocht aan woningbouwvereniging Groningen, die de boerderij geschikt maakte voor een woongroep. Door de jaren heen zijn veel van de boerderijen die indertijd in Beijum stonden verdwenen. Wat er met het braakliggende terrein gaat gebeuren is nog onbekend.