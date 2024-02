Shell en ExxonMobil niet eens geworden over afhandeling gaswinning en spannen arbitragezaak aan

Foto: Gijs Bouman -112groningen.nl

Olieproducten Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak gestart tegen de Nederlandse staat. De twee aandeelhouders van de NAM zijn het in onderhandelingen niet eens geworden over de afronding van de gaswinning in Groningen. Dat meldt het Het Financieele Dagblad dinsdagmiddag.

In de zomer van 2018 sloten de twee bedrijven een akkoord op hoofdlijnen over de toekomst van de gaswinning in Groningen en de financiële afwikkeling ervan. In de jaren daarna werd echter besloten om de gaswinning sneller terug te brengen. Ook liepen de kosten voor de versterking en de schadeafhandeling flink op. Shell en ExxonMobil vinden dat daardoor de balans in de afspraken, die in 2018 gemaakt werden, zoek zijn.

Onderhandelingen om tot een definitief akkoord te komen zijn moeizaam verlopen. Volgens Het Financieele Dagblad is er een verschil van inzicht over de hoogte en de verdeling van de kosten voor een ereschuld, en hoe de kosten van het schadeherstel verdeeld moeten worden. De NAM is sinds 2018 niet meer betrokken bij de afhandeling van de schade en de versterking. Het krijgt achteraf van de overheid de rekening, waardoor de bedrijven bang zijn dat er veel meer schade in rekening wordt gebracht dan waar het bedrijf aansprakelijk voor is. Mochten de oliebedrijven bij de arbitragezaak in het gelijk worden gesteld, dan kan het de Staat miljarden euro’s gaan kosten.