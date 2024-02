Foto: 112 Groningen

Op de Rembrandt van Rijnstraat heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt.

Volgens omstanders werd de scooterbestuurder behandeld door ambulancepersoneel. De scooter kwam deels onder de auto terecht en raakte aanzienlijk beschadigd.

De straat werd enige tijd afgesloten in verband met het ongeluk. De toedracht daarvan is niet bekend. De politie was aanwezig om het ongeval op te tekenen.