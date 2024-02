Ruim 7 ton subsidie voor ontwikkeling life science sector

Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

Het project ‘Groningen Human Capital for Life Sciences’ van het UMCG, de Hanzehogeschool en LIFE Cooperative heeft een subsidie van ruim 747 duizend euro ontvangen van PharmaNL.

De subsidie is toegekend voor ondersteuning van specifieke investeringen in onderwijs dat gericht is op de life science sector. Het gaat om gentechnologie, bioinformatics en bioanalysis. De Hanzehogeschool kan hiermee gericht talent opleiden en doorontwikkelen op het gebied van life sciences & health.

De projectpartners ontwikkelen daarvoor tien onderwijsmodules op hbo- en wo-niveau. Daarmee krijgen studenten en professionals de kans op zich te blijven ontwikkelen in de richtingen die het bedrijfsleven nodig heeft. Daardoor kunnen die bedrijven hun positie in de farmacie behouden en versterken.