Ruim 107.000 handtekeningen onder petitie voor post-COVID-poliklinieken

In de Tweede Kamer wordt dinsdagmiddag een petitie met ruim 107.000 handtekeningen overhandigd, die het demissionaire kabinet oproept om miljoenen te investeren in post-COVID poliklinieken in Nederland. De petitie dient ter ondersteuning van een voorstel van PvdA-Kamerlid Julian Bushoff uit Stad.

De petitie is niet opgezet door Bushoff, maar door zes patiëntenorganisaties rond post-covid (wat voorheen long-covid werd genoemd). De organisaties scharen zich achter het voorstel van Bushoff, omdat ze vinden dat huisartsen en specialisten hen niet goed kunnen helpen bij hun klachten. Ze vinden dat ze niet over de juiste kennis beschikken en daardoor niet worden behandeld. Dat terwijl patiënten opknappen door behandeling in post COVID-klinieken in het buitenland, stellen de zes patiëntenorganisaties.

Als de Tweede Kamer donderdag instemt met het voorstel van Bushoff, maakt het kabinet 27 miljoen euro vrij voor de oprichting van nieuwe post-covidklinieken. Bushoff zelf vertelt daarover: “Het is erg belangrijk dat deze klinieken er komen. Er zijn in Nederland nu bijna een half miljoen mensen met post-covid, waarvan bijna 100.000 kinderen. Zij worden nu van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen geen goede zorg. Daarom moeten er post-covid klinieken komen, waar specialisten kunnen kijken hoe ze de symptomen kunnen verlichten.”

‘Gezinnen raken ontwricht’

Bushoff stelt steeds meer verhalen te horen van mensen, wiens leven ondragelijk is geworden door het syndroom: “Er zijn gewoon mensen die nu, omdat ze niet geholpen worden, de hele dag in een donkere kamer moeten liggen. Kinderen die volop in het leven stonden, maar nu niks meer kunnen. Vijf minuten lezen is soms al te veel. Hele gezinnen raken ontwricht. Maar ook ouders die niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen en de hele dag op bed liggen.”

De klinieken zijn nodig, stelt Bushoff, omdat allerlei specialismen moeten worden samengebracht om de patiënten te kunnen helpen: “Ook artsen zeggen: tsja, deze mensen hebben nu geen goede plek om naartoe te gaan. Als je last hebt van je longen, ga je naar een longarts. Maar sommige long-covid patiënten hebben, door dezelfde ziekte, ook last van hun hart of in hun hoofd. Al dit soort specialismen moeten worden samengebracht om de symptomen te bestrijden. Hier zou ook kennis kunnen worden opgedaan om niet alleen aan symptoombestrijding te doen, maar ook naar een permanente oplossing te zoeken.”

Kansen voor voorstel door ‘break’ in onderhandelingen

Zorgminister Helder lijkt, net als voorganger Kuipers, niet echt warm te lopen voor het voorstel. In de Kamer lijkt de blijdschap met het voorstel, sinds de verkiezingen, ook wat te zijn getemperd. Bushoff: “Toen Kuipers het voorstel afraadde, was de hele Kamer boos. Maar nu er wordt onderhandeld over een nieuw kabinet, lijkt het tij wat gekeerd.” De stemming wordt spannend, aldus Bushoff: “Maar door deze petitie wordt de druk wel hoog. En nu er een soort van ‘break’ lijkt te zijn in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, kan het zijn dat één van de vier grote partijen meestemt met ons.”