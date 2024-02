Rondje Groningen: Fleetwood Mac bezorgde Groningen een onvergetelijke avond

Foto: Joris van Tweel

De stad Groningen zit vol verrassingen. Maar die eeuwenoude stad heeft een rijke geschiedenis. Iemand die daar écht van alles over weet is de enige echte stadsgids Titus Akkermans. Hij nam vanmorgen (donderdag) de luisteraars van OOG Radio mee op reis.

Iedere tweede donderdag van de maand komt Stadsgids Titus Akkermans in de OOG Ochtendshow om de luisteraar rond te leiden in deze prachtstad. Dat gebeurt in de rubriek “Rondje Groningen”.

Vorige keer zijn we geëindigd bij de Korenbeurs en Titus wil daar ook in deze uitzending nog even bij stilstaan. Want er gebeurde daar namelijk iets verrassend. De Korenbeurs werd voor meerdere doeleinden gebruikt.’’ Op 1 maart 1969 werd daar namelijk een grote muzikale manifestatie gehouden. Verschillende bands traden daar op. ’ Zo ook Fleetwood Mac,” vertelt Titus Akkermans. Zij begonnen om 23:45 uur met hun optreden: ‘’Op een gegeven moment waren ze aanbeland bij het tweede nummer en besloot Beursmeester Visser de stekker eruit te trekken’’ Wat volgde was een heleboel commotie in de zaal, tot aan bierdouches toe. Uiteindelijk werd het publiek vermaakt door danseres Aimee en dropen de mensen af, naar huis.

We vervolgen de route..

‘’Denk eens aan alle bezoekers die met de trein naar Groningen zijn gekomen en dan op deze plek uitkomen.’’ Hoe bijzonder is dat, vertelt Titus. “We lopen de Folkingestraat in. En we staan bij de Put van Cafe de Beurs. Draai eens in het rond, en zie alle mooie torens en gebouwen. De Martinitoren, De A-kerk, het Academiegebouw, Vismarkt, en dat allemaal in een opslag! We lopen in de richting van de synagoge. Wat van oudsher een buurt is die Joods is. We lopen dan de Folkingestraat in, die een rijke maar ook treurige geschiedenis heeft. Aan het eind van de twintigste eeuw, nadat het museum is gebouwd, zijn er verschillende kunstwerken geplaatst. Die herinneren ons Groningers aan de Joodse geschiedenis. Bij het huisnummer 9, als je daar omhoog kijkt, zie je een muur met een woord erin gefreesd. Er staat tussen de haakjes, als je goed leest: ‘’Weggehaald.’’ Dat refereert aan de deportatie.

