Roeivereniging Gyas zet zich in voor mentale gezondheid

Foto: Joris van Tweel

Roeivereniging Gyas zet zich deze week met allerlei activiteiten in voor MIND. Dat is een organisatie die strijdt voor een samenleving die investeert in mentale gezondheid.

Eén van de activiteiten tijdens de zogenoemde ‘Mindweek’ is een roeimarathon, waarbij 24 uur lang gezwoegd wordt op een roeimachine. De roeiers laten zich daarvoor sponsoren.

Mentale gezondheid onder jongeren blijkt een groot probleem te zijn in Nederland: uit onderzoek van NPO 3 is gebleken dat 4 op de 10 jongeren kampen met psychische klachten. Hier moet wat aan gedaan worden, daarom zet Roeivereniging GYAS zich tijdens haar lustrumjaar in voor MIND. Die organisatie investeert in mentale gezondheid en daar is geld voor nodig.